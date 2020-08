Barcellona, verso la frattura totale con Messi: la mossa dell’entourage

Barcellona e Messi ormai ai ferri corti, può consumarsi la rottura definitiva nei prossimi giorni: il suggerimento dei legali al giocatore

Il futuro di Lionel Messi tiene ormai banco, da quando il giocatore ha annunciato al Barcellona la sua volontà di andar via. Sulla ‘Pulce’ c’è l’interessamento fortissimo del Manchester City, anche il Psg però è ancora in corsa per Messi, senza dimenticare Inter e Juventus che sognano il colpaccio. L’argentino sarebbe irremovibile nel suo proposito di lasciare la Catalogna, anche le dimissioni di Bartomeu non servirebbero a farlo desistere. In più, stando a ‘Radio Catalunya’, i legali dell’attaccante gli avrebbero suggerito di non presentarsi ai test anti-Covid lunedì, prima della ripresa degli allenamenti. Se confermato, questo gesto porterebbe alla rottura definitiva.

