Possibile scambio clamoroso tra Psg e Barcellona. L’idea sarebbe quella di portare Neymar in Spagna e Lionel Messi sotto la Torre Eiffel

PSG non in corsa per Leo Messi? Forse i parigini sono dietro al Manchester City, ma l’intenzione di provarci è certificata. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, da fonti interne alla società transalpina, lo sceicco proverà a mettere le mani sul cartellino del fuoriclasse argentino inserendo nell’affare quello del grande ex Neymar. Il brasiliano, peraltro grande amico del numero dieci blaugrana su cui c’è pure l’Inter, rimane un ‘problema’ per il Paris Saint-Germain e già dall’estate scorsa ambisce a tornare al Barcellona che salutò, ricordiamo, dietro il pagamento della clausola risolutiva da 222 milioni di euro.

Messi e Neymar hanno due età diverse e quindi valutazioni differenti, per questo resta da vedere in che modo i transalpini proveranno ad architettare una operazione che avrebbe del clamoroso. Clamoroso, come l’addio del classe ’87 di Rosario al club dove è cresciuto e diventato il migliore al mondo.

