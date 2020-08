Calciomercato, una squadra per Allegri: Psg in pole, ma Roma e Inter…

Massimiliano Allegri in cerca di una squadra dopo l’anno sabbatico: Psg sempre in pole per il tecnico toscano, ma i bookmakers credono ancora alle piste Roma e Inter

Una squadra per Massimiliano Allegri. Dopo l’anno sabbatico, l’ex allenatore della Juventus, è pronto a tornare in panchina. Dove? In pole, secondo i bookmakers, resta il Paris Saint-Germain che paga solo 2,5 volte la posta. Certo in Francia la stagione è già ricominciata e appare sempre più difficile pensare ad un cambio in panchina con l’esonero di Tuchel. Ed allora per il tecnico toscano restano le piste italiane. Nonostante la conferma di Antonio Conte ufficializzata appena qualche giorno fa, resta in corsa l’Inter. Un approdo in nerazzurro entro il 6 ottobre è quotato a 10, la stessa della Roma: quota comunque non molto alta.

Più indietro c’è il Manchester United che paga 25 volte la posta, mentre – al momento – l’alternativa più probabile per i bookmakers è che Allegri inizi la stagione senza nessuna squadra.