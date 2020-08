In Esclusiva ai microfoni di calciomercato.it il giornalista di ‘La Stampa’, Antonio Barilla, rivela quale potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri

Dopo la conferma di Antonio Conte sulla panchina dell‘Inter, il futuro di Massimiliano Allegri resta ancora incerto. A cercare di fare chiarezza è il giornalista di ‘La Stampa’, Antonio Barilla, che in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ rivela: ”L’ipotesi prioritaria è una al momento per l’allenatore, il PSG. Lui è il grande favorito per la panchina francese. L’Inter sarebbe stata una grande opportunità per cercare di diventare il primo allenatore a vincere in Italia con tre grandi, ma purtroppo non c’è stata. Ad Allegri dal club parigino era stata chiesta la disponibilità, ma la finale di Champions potrebbe aver scongiurato un cambio in panchina. Nulla però è deciso, ma in caso di addio lui sarebbe un grande candidato.

Il giornalista Antonio Barilla in apertura parla anche di Juventus e svela quali potrebbero essere gli obiettivi di Andrea Pirlo nel suo primo anno sulla panchina bianconera: ”Il prossimo colpo di mercato me lo aspetto nei settori dove la Juventus ha più bisogno. Ho apprezzato la chiarezza riservata ad Higuain. Credo che Dzeko sia un ottimo candidato ed il prossimo colpo quindi sarà un centravanti. Mi aspetto anche un colpo sulle fasce. A centrocampo l’ipotesi Locatelli è sempre viva, mentre credo meno in Vidal. Poi non tralasciamo le cessioni. Si parla molto di Bernardeschi, De Sciglio e Rugani, possibili addii.

