Calciomercato Juventus, obiettivo in difesa | Il PSG ci prova!

Hector Bellerin, terzino destro spagnolo dell’Arsenal di Mikel Arteta, è un giocatore nei radar della nuova Juventus di Andrea Pirlo, ma non solo, attenzione anche al PSG

Il PSG, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.net’, avrebbe fatto passi avanti per il trasferimento di Hector Bellerin, terzino destro di proprietà dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il giocatore spagnolo, nel mirino anche della Juventus di Andrea Pirlo, potrebbe infatti approdare in Ligue 1.

Bellerin dovrebbe dunque prendere il posto in campo occupato da Kehrer, che potrebbe lasciare Parigi nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore tedesco, più adatto a giocare in mezzo, non ha stupito in fascia e sarebbe ai saluti.

