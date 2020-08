Calciomercato Inter, sorpasso Milan per Tonali: le ULTIME di CM.IT

Accelerazione Milan per Sandro Tonali: i rossoneri hanno il sì del centrocampista del Brescia, sorpasso sull’Inter

Sandro Tonali è da tempo nel mirino di Inter e Milan. Fino a qualche settimana fa l’affare con i nerazzurri sembrava in dirittura d’arrivo. Nelle ultime settimane l’interesse del Milan si è fatto più forte e negli ultimi 5-6 giorni c’è stato un vero e proprio sprint rossonero. L’Inter ha dovuto frenare non avendo la possibilità di muovere pedine al centrocampo, in particolare Brozovic, e non avendo ancora fatto cassa con Skriniar. I nerazzurri al momento hanno difficoltà ad andare incontro alle richieste di Cellino (sempre intorno ai 40 milioni). Tonali ha accettato la corte del Milan, lui che è nato milanista e ha avuto in Gattuso un punto riferimento umano e professionale.

Il suo entourage ha discusso con i dirigenti rossoneri e hanno raggiunto un accordo: Tonali ha abbracciato il progetto Milan, una squadra giovane, più confacente alle sue caratteristiche. Come raccolto da Calciomercato.it, già nelle prossime ore il Milan lancerà un nuovo assalto, perché non c’è ancora l’accordo con Cellino che comunque ha aperto al prestito con obbligo di riscatto. C’è stato quindi un ribaltamento dei ruoli, con il Milan in avanti ma l’Inter non è ancora fuori e potrebbe tornare alla carica con un nuovo rilancio.