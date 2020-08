Calciomercato Juventus, affare Suarez complicato: le Ultime di CM.IT

Juventus, complicato l’affare Suarez: l’uruguayano vuole liberarsi gratis a fronte di una buonuscita, le ultime di Calciomercato.it

Ronald Koeman è stato chiaro: Luis Suarez non fa parte dei suoi piani ed è dunque in uscita da Barcellona. Il centravanti uruguayano è ora finito nel mirino della Juventus, ma non sembra essere il favorito per il ruolo di prossimo centravanti bianconero. La pista che porta ad Edin Dzeko è infatti caldissima, con un biennale offerto al giocatore bosniaco: lo stesso non si può dire per il nazionale uruguagio.

Come appreso da Calciomercato.it, Suarez vuole liberarsi gratis a fronte di una cospicua buonuscita, ma i tempi sono lunghi e non c’è accordo tra le parti. Dal canto suo la Juventus non sembra disposta ad aspettare, mentre il giocatore è atteso lunedì a Barcellona per la ripresa degli allenamenti. Ecco dunque che la pista Dzeko, ma anche quella che porta a Moise Kean, sono al momento quelle più calde in casa bianconera.

