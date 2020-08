La Juventus sarebbe pronta a dare l’assalto ad Aouar. Le ultime dalla Francia

Concluso l’affare a sorpresa che ha portato Weston McKennie in bianconero, la Juventus sembra ora concentrata sul colpo Houssem Aouar. Il talento classe 1998 del Lione, assistito dallo stesso agente del centrocampista statunitense, è seguito ormai da mesi da Paratici e il suo staff che sarebbero ora pronti a dare l’assalto al francese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a ‘Foot Mercato’, la Juve sarebbe pronta a presentare un’offerta ufficiale al Lione già nei prossimi giorni. La trattativa si preannuncia comunque complicata, in quanto il club francese chiede almeno 60 milioni di euro per privarsi del proprio gioiello. La società bianconera, dal canto suo, può però contare sul sì del giocatore, che avrebbe già dato la preferenza alla Juve. Sono giorni caldi per il colpo Aouar.

