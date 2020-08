Calciomercato Juventus, i bianconeri ci provano sia per Messi che per Suarez: trattative difficili ma arrivano conferme dalla Spagna

Anche la Juventus guarda con interesse a ciò che succede a Barcellona. Bianconeri con le antenne ben dritte non solo per la situazione Messi. La Juve sogna anche Suarez per l’attacco, trattative entrambe piuttosto difficili. Ma secondo ‘As’ i campioni d’Italia intendono provarci, tentando di ribaltare i pronostici come avvenne nel 2018 per Cristiano Ronaldo. La testata spagnola conferma quanto scritto ieri da ‘L’Equipe’, con i contatti presi dai piemontesi per la ‘Pulce’. In pole, c’è sempre il Manchester City, ma Agnelli e i suoi vogliono farsi trovare pronti se la situazione lo permetterà. Juve in posizione di rincorsa anche per Luis Suarez, cui sarebbe stato proposto un anno di contratto con opzione per il secondo ed un ingaggio di poco superiore alla metà attualmente percepita (15 milioni di euro). Anche in questo caso, corsa in salita, ma sviluppi da monitorare.

