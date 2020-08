Barcellona, bufera Messi: arriva il licenziamento!

Barcellona, il caso Messi continua a far discutere: nella società blaugrana scoppia la bufera, i vertici decidono per un licenziamento

Settimana segnata dal caso Lionel Messi, che ha chiesto al Barcellona di andare via. Situazione in costante evoluzione in Catalogna, dove stando ad ‘As’ il club avrebbe preso una decisione drastica. Sarebbe infatti stato licenziato lo studio legale Cuatracasas, che rappresentava la società. Il motivo è che lo stesso studio legale si sarebbe reso protagonista di conflitto di interessi, rappresentando anche lo stesso Messi e consigliandogli di lasciare il Camp Nou. In particolare, dalla testata spagnola si apprende che in giudizio sarà un tributarista dello studio, Jorge Pocourt, esperto anche in diritto sportivo, a tentare di dimostrare che Messi possa ancora avvalersi della clausola per lo svincolo automatico, nonostante la scadenza del 10 giugno prevista dal contratto. La vicenda promette ancora numerosi colpi di scena. Il Manchester City, ma anche l’Inter e la Juventus, attendono.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Messi-Manchester City, l’agente Fifa Di Frisco: “Trattativa che andrà in fondo”

Calciomercato Juventus, Guelpa:”Contatti tra bianconeri e Jorge Messi”