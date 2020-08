Calciomercato Juventus, Guelpa: “Contatti tra bianconeri e Jorge Messi”

Futuro di Messi sempre più in bilico: il giornalista Luigi Guelpa parla di contatti tra il padre Jorge e la Juventus, ma non solo

Leo Messi è il nome del momento. Il futuro dell’argentino continua a tenere banco. Resterà a Barcellona o andrà via? E’ la domanda che si fanno tutti. E tanti sono i club pronti ad avventarsi sull’argentino. In pole position sembra esserci il Manchester City, ma oltre agli inglesi ci sono altre società.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E il giornalista Luigi Guelpa ha sottolineato come, mentre i ‘Citizens’ avrebbero tutte le carte per acquistare la ‘Pulga’, il padre del giocatore, Jorge, starebbe parlando con diversi club. “Tra questi ci sarebbero anche l’Inter Miami e la Juventus” ha sottolineato Guelpa, che però si dice pessimista su un possibile approdo dell’argentino a Torino. “Non penso ci siano speranze per portarlo in bianconero”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione Benzema: offerta indecente