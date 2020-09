Juventus, le ultime della redazione di Calciomercato.it sulla corsa al bomber: Dzeko resta favorito, per la Roma non c’è solo Milik

Edin Dzeko resta la prima scelta per l’attacco della Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i tentativi per la complessa pista Luis Suarez non hanno distolto l’attenzione dei bianconeri dal principale nome sulla loro lista per l’attacco, quello del bosniaco. La Vecchia Signora sta trattando la risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain, che farebbe così posto al giallorosso: in questo weekend sono attesi nuovi confronti con i capitolini che, a loro volta, cercheranno di definire lo scambio col Napoli per Arkadiusz Milik. Ai partenopei finirebbero invece, oltre a Riccardi e a un conguaglio da circa 10 milioni di euro, Cengiz Under, il cui agente Fali Ramadani sarà nel capoluogo campano entro questo weekend per discutere dell’accordo con De Laurentiis (e si parlerà anche della probabile cessione di Koulibaly).

Il polacco è l’uomo scelto dalla dirigenza romanista per sostituire Dzeko, ma non l’unico nome valutato in questi giorni: alla Roma, infatti, sono stati offerti anche Dusan Tadic dell’Ajax (che però è extracomunitario) ed Olivier Giroud del Chelsea. Piste rimaste in secondo piano rispetto a Milik, che ha dato il suo ok al trasferimento nella capitale.

