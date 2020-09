Calciomercato Juventus, corsa al bomber tra Dzeko e Suarez ma anche le possibili uscite, da Higuain a Bernardeschi: il punto sull’attacco bianconero

Il calciomercato entra nel vivo, con l’apertura ufficiale della finestra di contrattazioni. Giorni importanti per tutte le squadre, per mettere a segno gli acquisti desiderati per completare le rose. A breve si tornerà già in campo e occorrerà farlo con una formazione più prossima possibile a quella che gli allenatori hanno in mente. Produce il massimo sforzo anche la Juventus, che riparte con un nuovo ciclo con Pirlo in panchina e vuole confermarsi davanti a tutti in Italia, andando a caccia del decimo scudetto consecutivo. I bianconeri sono principalmente occupati nella caccia all’attaccante, con uno tra Dzeko e Suarez che prenderà il posto del partente Higuain. Oltre al ‘Pipita’, appare in bilico però anche la posizione di altri giocatori, come Douglas Costa e Bernardeschi. Il punto su entrate e uscite in attacco della Juventus, dalle trattative per Dzeko e Suarez alla cessione di Higuain e a quelle possibili di Douglas Costa e Bernardeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna | “Chiamata per Cavani”

Calciomercato Juventus, chi arriva: prosegue il testa a testa Dzeko-Suarez

La Juve continua a portare avanti le trattative sia per Dzeko che per Suarez. Uno dei due, sarà il nuovo numero 9 bianconero. La Juventus ha già in mano l’accordo con Dzeko, ma manca l’intesa tra Napoli e Roma per Milik, così come raccolto dalla nostra redazione. Ecco dunque che nelle ultime ore ci sarebbe stato il ‘sorpasso’ da parte dell’altro pretendente alla maglia di centravanti dei campioni d’Italia. Ai nostri microfoni, il giornalista Paco Aguilar ha svelato che Suarez avrebbe trovato un’intesa di massima con la Juventus. Serve adesso l’intesa con il Barcellona per la buonuscita, affare ancora non semplice. I bianconeri vogliono sciogliere il rebus della punta da affiancare a Cristiano Ronaldo quanto prima. Pirlo vuole passare al 3-4-1-2 e ha contattato telefonicamente Dzeko, Suarez e Milik. Il tecnico deve mettere a punto il nuovo progetto tattico e vorrebbe farlo prima dell’inizio del campionato. Mancano meno di venti giorni, è già, di fatto, una corsa contro il tempo. Sullo sfondo, rimane la suggestione Lionel Messi: la Juve ci sta provando, i contatti con la ‘Pulce’ ci sono e sono continui. Niente è ancora da escludere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Suarez a un passo | Le cifre dell’accordo

Calciomercato Juventus, chi parte: le ultime su Higuain, Douglas Costa, Bernardeschi e…Dybala

In uscita, c’è Gonzalo Higuain, la cui uscita dal progetto è stata sancita da Pirlo la settimana scorsa in conferenza stampa. Si avvicina l’accordo per la sua cessione: Higuain potrebbe finire all’Inter Miami di David Beckham, negli Stati Uniti. L’argentino, come detto, non è l’unico che potrebbe lasciare i bianconeri. Il già richiamato cambio di modulo in vista per la squadra di Pirlo mette a rischio anche la posizione di altri giocatori. Si aspetta l’offerta giusta per Bernardeschi, per il quale però potrebbe anche esserci l’opzione prestito. Douglas Costa, nel nuovo schema di gioco, sarebbe a sua volta fuori posto e potrebbe essere ceduto. Si parla nuovamente di un interessamento del Manchester United, come già avvenuto in passato. Attenzione anche al futuro di un presunto ‘intoccabile’. La Juventus sta trattando il rinnovo di Dybala, ma per la ‘Joya’ potrebbe anche riproporsi l’equivoco tattico. Non solo: la cessione di Dybala non è impossibile per diversi motivi che coinvolgono anche il bilancio societario, niente può essere dato per scontato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Higuain: “Lascerà l’Italia, mai in quella squadra”

Calciomercato Juventus, ‘assist’ dallo sponsor per Ronaldo | Pronti 110 milioni