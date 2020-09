Ci sarebbe anche Edinson Cavani nella lista della Juventus per il reparto d’attacco oltre a Suarez e Dzeko

La Juventus si avvicina a Luis Suarez, senza perdere di vista Dzeko. Ma ci sarebbe un terzo profilo al vaglio dei campioni d’Italia per raccogliere l’eredità di Higuain. Stando a ‘El Chiringuito Tv’, il club bianconero avrebbe avuto dei contatti con Edinson Cavani per un possibile ritorno in Serie A dell’ex Napoli, svincolatosi a giugno dopo la fine del contratto con il PSG.

Juventus, c’è anche Cavani per l’attacco

La Juve tiene calde le piste Dzeko e Suarez, ma intanto avrebbe chiamato Cavani come rivela la trasmissione spagnola. Il ‘Matador’ arriverebbe a Torino a parametro zero dopo l’addio al Paris Saint-Germain e in precedenza era stato accostato anche a Inter e Roma. Cavani nelle scorse settimane era stato ad un passo dal vestire la maglia del Benfica, prima che l’operazione saltasse per le onerose richieste sull’ingaggio da parte del bomber uruguaiano.

