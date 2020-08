Arrivato in Europa lunedì per raggiungere il fratello e agente, Edinson Cavani non ha ancora trovato l’accordo definitivo con il Benfica, che guarda altrove

Domenica scorsa vi avevamo parlato di “dettagli decisivi” ancora da limare per arrivare all’accordo definitivo tra Edinson Cavani e il Benfica, dettagli che, tra ieri e oggi, hanno aperto un solco sempre più grande tra le parti coinvolte nella trattativa. Per motivi fiscali, il club portoghese ha messo la trattativa in stand-by e in Portogallo si parla già di un affare ormai tramontato. Troppi i 60 milioni lordi da mettere a bilancio per la dirigenza lusitana che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ha già pronta l’offerta ufficiale per una delle principali alternative all’ex Psg: Darwin Nunez. Per l’attaccante 21enne, che piace anche a Wolfsbrug, Brighton e Southampton, si parla di un quinquennale da 2 milioni netti, mentre la proposta per l’Almeria si aggira sui 25 milioni di euro. Da un uruguaiano all’altro, dunque, anche se in seno al Benfica non tutti si sono ancora arresi sul Matador. Prima della trattativa con le Aquile, l’ex Napoli è stato sondato anche da Inter, Juventus, Lazio e Roma.

