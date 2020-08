Edinson Cavani sembra sempre più vicino al Benfica dopo l’addio al PSG. L’uruguaiano ha confermato i contatti aprendo all’approdo in Portogallo

Dopo la fine del contratto col Paris Saint Germain, Edinson Cavani è ancora in attesa di conoscere ufficialmente la sua prossima destinazione che ora come ora sembrerebbe essere il Benfica. Il ‘Matador’ intercettato da una televisione uruguaiana e riportato dall’Equipe’ tira però leggermente il freno a mano sulla conclusione dell’affare pur tenendo apertissima l’ipotesi lusitana: “Ho passato sette anni incredibili al Psg, è stato un ottimo palcoscenico. Con il Benfica e altre società ci sono stati dei contatti, sì: ma non c’è ancora nulla di definito. Quando lo sarà, tutti lo sapranno”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Cavani ha poi aggiunto: “Ma loro sono una grande squadra, competitiva e importante: se avrò la fortuna di poterci andare, allora ne sarò felice. Sono molto tranquillo, vedremo come percorrerò questa nuova tappa della mia vita”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Benfica, le ultime di CM.IT su Cavani

Calciomercato Roma, accordo vicino tra Cavani e il Benfica