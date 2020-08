Calciomercato Roma, accordo vicino tra Cavani e il Benfica

Calciomercato Roma, il Benfica si avvicina a Edinson Cavani: in Portogallo, sicuri dell’intesa a un passo con il Matador, le cifre

Edinson Cavani, dopo la fine della sua avventura con il Psg, è prossimo a trovare una nuova sistemazione. L’attaccante uruguaiano era stato accostato nelle scorse settimane anche alla Roma, con un gruppo nordamericano in contatto con intermediari brasiliani e uruguaiani e pronto a imbastire l’affare nel caso in cui avesse rilevato la società giallorossa. Ora, per il ‘Matador’, stanno per aprirsi le porte del Benfica. La testata lusitana ‘A Bola’ riferisce di un accordo ormai prossimo tra le parti. Da limare i dettagli, ma l’operazione potrebbe essere conclusa sulla base di un ingaggio annuo di 2,5 milioni di euro per l’attaccante, con un contratto biennale, più un bonus di 8 milioni alla firma. Cavani sta ancora valutando altre proposte, ma sta prendendo in seria considerazione l’offerta. Il presidente delle Aquile, Vieira, si è mosso in prima persona per accontentare le richieste di Jorge Jesus. L’allenatore, ritornato sulla panchina del Da Luz, ha chiesto sforzi consistenti per avere una squadra competitiva non soltanto nei confini nazionali ma anche, nuovamente, in Europa.

