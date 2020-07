Il futuro di Edinson Cavani non sarà a Roma. Dalla Spagna rilanciano fortemente l’ipotesi Real Madrid per il centravanti ex PSG

Conclusa la sua esperienza al Paris Saint Germain, Edinson Cavani è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Diversi i club sul ‘Matador’, tra cui anche un accostamento a più riprese alla Roma con un eventuale cambio di proprietà dei giallorossi. Ipotesi comunque complicata con l’uruguaiano che potrebbe più facilmente proseguire la sua carriera all’estero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto rivelato da ‘Don Balon’ Cavani sarebbe disposto a viaggiare domani alla volta di Madrid per concludere un accordo con Florentino Pérez, abbassando persino il suo ingaggio, che è di circa 12 milioni. L’ex attaccante del Paris Saint-Germain è senza squadra e ci sono diversi club che bussano alla sua porta, ma la necessità di potenziare l’attacco a costi non troppo elevati del Real ha contribuito ad accendere i fari sul ‘Matador’. Il Benfica, l’Atletico Madrid, il Bayern Monaco e il Manchester United sono invece gli altri club accostati in tempi più o meno recenti all’ex bomber del Napoli che può ancora dare almeno una stagione ai massimi livelli. A Madrid inoltre incrocerebbe i destini col connazionale Valverde.

