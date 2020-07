Calciomercato Roma, confermata anticipazione CM.IT: offerta per Cavani

Edinson Cavani obiettivo del gruppo che vorrebbe acquistare la Roma: offerto un contratto triennale al Matador

Edinson Cavani nel mirino della Roma. Confermato, quanto raccontato da Calciomercato.it, con le parole in esclusiva di Gaston Fernandez, intermediario tra l’uruguaiano e il gruppo interessato all’acquisto del club capitolino, sulla trattativa per portare il Matador in giallorosso. Come si legge su ‘ilromanista.eu’, la cordata che potrebbe rivelare la società dalle mani di Pallotta ha offerto all’agente di Cavani un triennale in caso di acquisizione della Roma.

In esclusiva al nostro sito, Fernandez ha dichiarato: “La cordata sudamericana sta provando ad acquistare la Roma, se l’operazione dovesse andare a buon fine si tenterà di portare in giallorosso Edinson Cavani”. Un interesse che non coinvolge l’attuale proprietà: “Per quanto mi riguarda non c’è alcun contatto tra la dirigenza attuale e il Matador”.