La Roma ha intenzione di trattenere Lorenzo Pellegrini, che non vuole lasciare Trigoria: le ultime sul rinnovo

La Roma vuole ripartire da Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso si sta confermando giocatore fondamentale per Fonseca, oltre che beniamino dei tifosi. In questi giorni, sul centrocampista ex Sassuolo, sono tornate a suonare le sirene del PSG, che vorrebbe sfruttare la clausola rescissoria da 30 milioni attiva in questo mese di luglio. Il club giallorosso, però, è abbastanza tranquillo perché sa che il calciatore vuole restare a Trigoria e la Roma stessa non ha intenzione di cederlo. La linea, insomma, è la stessa che vi abbiamo raccontato anche pochi giorni fa.

Pellegrini piace a tanti club, ma nei piani dei capitolini e di Guido Fienga, ad e Ceo della Roma, oltre che uomo mercato dopo la sospensione di Petrachi, c’è sempre stato solo il rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2022. A Trigoria ritengono il classe ’96 di Cinecittà fondamentale, sia a livello tecnico che come importanza nello spogliatoio. È stato Pellegrini, infatti, a guidare e rappresentare la squadra nei dialoghi con la società relativamente al taglio degli stipendi. Il numero 7 – vuole rinnovare e la società è ben felice, anche se non si è ancora entrati nel vivo della trattativa. Nelle prossime settimane si vedranno gli sviluppi, ma la volontà è comune: respingere gli attacchi delle big europee e fare di Pellegrini il nuovo simbolo della Roma.