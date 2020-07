La Roma avrebbe fissato a 15 milioni il prezzo di Dzeko, che resta nel mirino dell’Inter. Per sostituire il capitano spunta la pista Milik

La Roma si guarda attorno in caso d’addio di Edin Dzeko. Il capitano potrebbe partire con un possibile cambio di proprietà, con il bosniaco che ha un ingaggio pesante da oltre 7 milioni di euro a stagione dopo il rinnovo della scorsa estate. Su Dzeko sarebbe sempre vigile l’Inter dell’estimatore Conte, che già aveva provato l’assalto all’ex Wolfsburg e Manchester City un anno fa. La Roma – stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ – darebbe il via libera se i nerazzurri mettessero sul piatto 15 milioni di euro.

Roma, spunta Milik con l’addio di Dzeko

Per rimpiazzare Dzeko, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik. Il polacco è destinato a partire senza il rinnovo di contratto e sarebbe valutato intorno ai 50 milioni dal Napoli. La Roma potrebbe inserire nell’affare Under, profilo che piace alla dirigenza partenopea. Per il sodalizio capitolino però la concorrenza non manca visto l’interesse per l’ex Ajax di Juventus, Atletico Madrid e Tottenham, che potrebbero offrire al giocatore un ingaggio più elevato. La Roma è attenta agli scenari su Milik, ma per il momento resterebbe dietro alle altre pretendenti nella corsa al centravanti polacco.

