Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano nuovamente a Edin Dzeko: confermata l’anticipazione di Calciomercato.it sull’attaccante della Roma

Inter molto attiva sul calciomercato in questi giorni, la nuova sfuriata di Conte dopo la sconfitta contro il Bologna ha lasciato il segno. Nerazzurri che per essere competitivi fino in fondo per lo scudetto nella prossima stagione hanno bisogno di innesti di alto livello e per questo lavorano su tutti i ruoli per rinforzarsi adeguatamente. ‘Sport Mediaset’ riferisce del ritorno di fiamma per Edin Dzeko, giocatore che continua ad essere molto gradito al tecnico interista. Conte non sarebbe convinto fino in fondo né di Giroud né di Mandzukic, le alternative prospettate nelle ultime ore. Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it sui nuovi contatti tra Inter e Roma per il futuro di Dzeko.

