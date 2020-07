Il centrocampista brasiliano è in uscita dal Napoli. Da Gattuso potrebbe finire Matias Vecino: lo scambio era stato già tentato a gennaio

L’Inter deve guardarsi le spalle dal Milan nella corsa per Sandro Tonali ma la dirigenza nerazzurra monitora anche altri profili per rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Conte in vista della prossima stagione. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter è alla ricerca di un giocatore che abbini muscoli, struttura fisica e ritmi di gioco elevati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In attesa di capire quale sarà il futuro di Radja Nainggolan, a Milano torna di moda il profilo di Allan, centrocampista brasiliano in uscita dal Napoli di Gattuso già cercato a gennaio. Per lui De Laurentiis chiede 35-40 milioni, come riportato da ‘Tuttosport’, ma se il Napoli accettasse ancora la moneta di scambio Vecino, allora l’operazione per l’Inter potrebbe aver contorni più sostenibili, anche perché il brasiliano percepisce 2 milioni.

