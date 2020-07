La dirigenza nerazzurra mette nel mirino l’ex bianconero Mario Mandzukic, da poco sul mercato dopo essersi svincolato dall’Al Duhail

Mario Mandzukic nel mirino dell’Inter di Antonio Conte. L’attaccante croato ex Juventus si è appena svincolato dall’Al Duhail, club di Dohel. Il ritorno in Serie A è più di un’opzione. e tra le pretendenti ci sarebbe anche l’Inter, a caccia di un vice-Lukaku sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il legame con Marotta è noto da tempo, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ quella di Mandzukic è un’occasione che il club nerazzurro sta valutando con attenzione. A Conte è mancato quest’anno un vice Lukaku. Il tecnico nerazzurro vuole un giocatore d’esperienza, per caratteristiche e carta d’identità. È evidente che non sarà Esposito a ricoprire il ruolo di quarta punta. Mandzukic, 34 anni, rientra nel filone dei giocatori a lungo cercati dall’Inter, come Dzeko e Giroud.

