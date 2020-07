La dirigenza rossonera ci prova per il centrocampista classe 2000 del Brescia che ha già un accordo con i nerazzurri

Il Milan si inserisce nella corsa a Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia, ed è pronto a sfidare la Juventus ma soprattutto l’Inter. Come riportato da ‘Sky Sport’ la dirigenza rossonera ha individuato nel centrocampista azzurro l’investimento perfetto, in piena linea con il progetto scelto da Rangnick e dalla proprietà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sul mercato verrà messo a disposizione un budget di 75 milioni. Il nome di Tonali è in cima alla lista, l’Inter ha l’accordo da tempo con il giocatore ma manca ancora l’intesa con Cellino mentre la Juventus al momento è in una posizione di stand-by. Il giocatore non direbbe no ad un’offerta rossonera, per questo il Milan proverà a capire come inserirsi, tenendo conto dei tempi e dei costi dell’operazione.

