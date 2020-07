Calciomercato Milan, bordata Ibrahimovic: “Qui faccio tutto io”

Dopo Milan-Juventus ha parlato Zlatan Ibrahimovic che ha lanciato una frecciata alla società e si è soffermato sul suo futuro

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a ‘DAZN’ dopo Milan-Juventus: “Sono vecchio, non è un segreto ma è solo un numero. Sto facendo buoni allenamenti, oggi ho giocato un po’ di più. Sto bene, cerco di aiutare la squadra in tutti i modi”.

BORDATA ALLA SOCIETA’ – “Sono presidente, allenatore e giocatore ma mi pagano solo per calciatore, è l’unica cosa negativa”.

PERSONALITA’ – “Se ero qua dal primo giorno, vincevamo scudetto”.

ANNO PROSSIMO – “Vediamo, vediamo… c’è ancora un mese per divertirmi. Le cose che stanno succedendo qua non sono in controllo. Mi dispiace per i tifosi perché può essere l’ultima volta che mi vedono live, è una sensazione strana giocare senza pubblico. Qui a San Siro questa sera potevano divertirsi con noi. Facciamo il nostro, siamo professionisti. Può essere l’ultima volta che mi vedono a me dal vivo”.