Calciomercato Juventus, cercasi bomber: Dzeko alternativa a Milik

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un attaccante per la prossima stagione: si insegue sempre Milik, ma salgono le quotazioni di Dzeko

La Juventus è impegnata nella definizione delle strategie di mercato per la prossima stagione. Momento di leggera stasi, dopo aver concluso la trattativa Arthur-Pjanic per Paratici. Il core business in questo momento è il rinnovo di Dybala, ma serve anche trovare un attaccante per la prossima stagione. In vista di un possibile addio di Higuain, per alleggerire il monte ingaggi, si va a caccia di un suo sostituto. Il profilo ideale, come noto, sarebbe Milik, per la giovane età, per uno stipendio abbordabile e per essere conosciuto e stimato da Sarri. Ma secondo ‘Tuttosport’ salgono le quotazioni di Dzeko, se non si dovesse giungere ad una intesa con il Napoli. Al momento non esiste una vera e propria trattativa, ma i contatti sono in corso. I buoni rapporti tra Paratici e Fienga, ad della Roma, potrebbero agevolare l’affare. I giallorossi potrebbero inoltre aver bisogno a propria volta di alleggerire il proprio monte ingaggi (Dzeko guadagna 7 milioni). Su Dzeko però come svelato da Calciomercato.it c’è anche il ritorno di fiamma dell’Inter.

