Calciomercato Juventus, tentazione PSG | Cristiano Ronaldo ha deciso!

Tentazione PSG per Cristiano Ronaldo, che ha deciso il suo futuro col calciomercato Juventus

28 gol in 28 partite di Serie A, 32 in 40 gare stagionali con la sua Juventus. Cristiano Ronaldo torna a competere per la Scarpa d’Oro e dimostra di poter dare ancora tanto ai colori bianconeri. Con l’aiuto di ben 11 rigori solo in campionato, il fuoriclasse sta guidando i bianconeri alla conquista del nono scudetto consecutivo. Intanto, nonostante le svariate voci di calciomercato, sembra aver già deciso il suo futuro: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, PSG su Cristiano Ronaldo: le ultime

Il futuro di Cristiano Ronaldo, riporta ‘Tuttosport’, dovrebbe essere ancora con la Juventus. Nonostante l’interesse del PSG, il fuoriclasse sarebbe intenzionato a proseguire la sua avventura torinese. Il suo obiettivo è entrare nella storia bianconera a suon di gol e giocate decisive. Almeno per un’altra stagione, dunque, i tifosi italiani avranno modo di ammirare le sue prodezze con la casacca juventina.

