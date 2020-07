Cristiano Ronaldo ha ripreso a segnare su medie piuttosto importanti: spunta la confessione di Florentino Perez

Sono bastate un paio di partite di rodaggio a Cristiano Ronaldo per riprendere sulle sue solite medie gol e tornare a trascinare la Juventus. L’attaccante portoghese, in rete da cinque partite consecutive e sempre in gol dalla ripresa della Serie A, continua a stupire tutti anche a 35 anni, Florentino Perez compreso. Il presidente del Real Madrid, stando al portale spagnolo ‘Don Diario’, avrebbe infatti confessato alla famiglia che il portoghese sarebbe ancora l’assoluto protagonista dei suoi ‘Blancos’, di fatto rimpiangendo la sua cessione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il patron del club spagnolo sarebbe “allucinato” dal livello che il cinque volte pallone d’oro sta mantenendo anche in bianconero. Un ritorno a Madrid appare ad oggi impensabile, ma con Perez mai dire mai. Staremo a vedere.

