Calciomercato Juventus, obiettivo Jorginho: il giocatore risponde ai rumors

Jorginho, obiettivo per il centrocampo della Juventus nel prossimo calciomercato, ha commentato le indiscrezioni sorte nelle ultime settimane sul suo futuro.

Jorginho è uno dei nomi più in voga per rinforzare il centrocampo della Juventus. Sarebbe un colpo perfetto per il calcio di Maurizio Sarri, che ha già avuto l’italobrasiliano ai suoi ordini a Napoli e Londra e che, quindi, vedrebbe rinforzato il settore nevralgico del campo con un altro giocatore perfetto per la sua filosofia di gioco dopo Arthur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, strategia per Jorginho | Le ultime

Il giocatore, però, intervenuto sui media ufficiali del Chelsea, ha rigettato ogni speculazione sul suo futuro: “Devo restare concentrato su quello che il club mi chiede, ci sono stati dei rumors ma non li ho ascoltati. Penso solo a finire la stagione qui e a conquistare un posto nella prossima Champions League“.

Un modo per dribblare le indiscrezioni, che difficilmente si placheranno. In fondo, a Stamford Bridge la concorrenza per lui si è fatta enorme, tra N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek e l’emergente Billy Gilmour. Il legame con Sarri, che gli garantirebbe le redini del centrocampo bianconero, e la voglia di tornare in Italia potranno fare la differenza nei prossimi mesi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, conferme sulle scambio con il Napoli

Calciomercato Juventus, Jorginho non gioca più | Cifre e contropartite al Chelsea