Calciomercato Juventus, strategia per Jorginho | Le ultime

Dopo Arthur, Jorginho. La Juventus vuole aggiungere qualità al suo centrocampo con l’innesto del pupillo di Sarri, capace di rendere benissimo sotto la guida del toscano sia a Napoli che al Chelsea. E le recenti esclusioni del regista dalle ultime quattro gare degli inglesi non fanno che aumentare le indiscrezioni di calciomercato. Paratici resta in agguato e prepara la sua strategia: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, strategia per il colpo Jorginho: le ultime

L’acquisto in leasing, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe essere il compromesso finale per portare Jorginho alla Juventus. La formula è stata già utilizata nel 2016 per Cuadrado, che fu preso per cinque milioni di prestito ogni anno per con riscatto finale nel 2019. La richiesta dei ‘Blues’ è vicina ai 45 milioni di euro, cifra alla quale i bianconeri vorrebbero arrivare proponendo uno scambio con Rabiot, Ramsey o altri elementi della rosa (tra i quali Bernardeschi e Rugani). Il giocatore, dal canto suo, potrebbe valutare l’idea di ritrovare il mentore Sarri.

