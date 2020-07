Calciomercato Juventus, super scambio e colpaccio | Sarri esulta!

Sarri esulta per il possibile super scambio e colpaccio del calciomercato Juventus

Jorginho è un obiettivo concreto della Juventus. Calciomercato.it ormai da mesi ha anticipato l’interesse dei bianconeri per il pupillo di Sarri attualmente al Chelsea. Il regista italobrasiliano, dal canto suo, sembra interessato a vagliare la proposta della Juventus, ma la valutazione da circa 45 milioni di euro frena l’affare. Così, si valuta il possibile super scambio sull’asse Italia-Inghilterra: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, le ultime su Jorginho

Nelle ultime settimane, sono addirittura quattro le panchine consecutive di Jorginho al Chelsea. Il giocatore, negli ultimi 360 minuti a disposizione, non è sceso in campo nemmeno per un secondo, fattore che aumenta le indiscrezioni sulla sua cessione. Gli inglesi, riporta ‘Tuttosport’, potrebbero valutare un compromesso con la Juve che si concretizzerebbe in uno scambio con Rabiot o Ramsey. Da non sottovalutare anche i profili di Douglas Costa e Alex Sandro, già accostati in passato ai ‘Blues’. Infine, non sono da escludere le cessioni di Khedira e uno tra Ramsey e Rabiot, giocatori apprezzati in Premier League che potrebbero rinvigorire le casse juventine.

