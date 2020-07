Calciomercato Juventus, c’è anche il Real Madrid di Zinedine Zidane nella corsa al talento della Roma Nicolò Zaniolo: richiesta super

Non c’è solo la Juventus nella corsa a Nicolò Zaniolo. I bianconeri sperano di poter approfittare del momento societario delicato della Roma, per arrivare al talento classe 1999. Ma secondo ‘El Gol Digital’, fa sul serio anche il Real Madrid, sotto precisa indicazione di Zinedine Zidane, che apprezza molto il giocatore. Si tratterebbe di un calciatore offensivo da poter utilizzare in vari ruoli grazie alle sue capacità tecniche, fisiche e tattiche. La richiesta dei giallorossi per lasciarlo andare, secondo la testata spagnola, sarebbe di circa 120 milioni di euro, ma i Blancos, vista la situazione generale, contano di poter scontare un prezzo di circa la metà. Zidane non sarebbe preoccupato dalla questione del recupero fisico di Zaniolo e chiede uno sforzo a Florentino Perez. La Juventus e la Roma sono avvertite.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Zaniolo nel mirino del Real Madrid | Le cifre

Juventus, Sarri ha scelto l’anti-Ibra | Via libera Higuain