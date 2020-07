Il futuro di Cristiano Ronaldo resta uno degli argomenti più caldi del calciomercato e in Spagna si parla di una possibile reunion con Zizou, scopriamo in quale club

Dopo le difficoltà manifestate in Coppa Italia, Cristiano Ronaldo si è subito ripreso in campionato, trovando gol con continuità e sbloccandosi anche su calcio di punizione. Sotto contratto con la Juventus fino al 2022, l’asso portoghese resta uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Nei mesi scorsi si è spesso parlato di Manchester United, MLS, Psg o Real Madrid, ma le ultime speculazioni giornalistiche provenienti dalla Spagna parlano di uno scenario a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo lo “chiama” dal Real Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: è finita! Futuro deciso

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Zidane in Francia

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, CR7 sarebbe il sogno di mercato della nuova e ambiziosa proprietà del Marsiglia. Ma non basta. Il portale spagnolo parla anche di un forte interessamento per Zidane per riformare una delle coppie più vincenti in Europa degli ultimi anni. Un sogno legittimo che, tuttavia, difficilmente potrà realizzarsi già dalla prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dubbio Sarri | E Zidane mette fretta ai bianconeri