Calciomercato Milan e Napoli in allerta, irrompe la Juventus; contatti e doppio colpo dal Sassuolo

C’è sempre la Juventus sui migliori talenti del Sassuolo. Il filo diretto tra Fabio Paratici e Giovanni Carnevali sembra proseguire anche per Manuel Locatelli e Jeremie Boga, due prospetti che stanno facendo molto bene agli ordini di De Zerbi. I bianconeri insidiano dunque Napoli e Milan, che hanno riposto le loro attenzioni soprattutto su Boga: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli e Milan, quante rivali dalla Francia per Boga

Calciomercato Juventus, Locatelli e Boga nel mirino: le ultime

La Juventus, riporta ‘Tuttosport’, ha già sondato il terreno per Locatelli e Boga. Il primo avrebbe fatto capire di non disprezzare l’ipotetica destinazione; il secondo deve invece vagliare le innumerevoli proposte internazionali. Il centrocampista ex Milan sarebbe valutato attorno ai 25 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero raggiungere con l’inserimento di alcune contropartite. Il nome di Hans Nicolussi Caviglia, di rientro dal prestito al Perugia, sarebbe già stato fatto nei contatti con Carnevali. Nuovi discorsi sono dunque previsti in futuro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Napoli, futuro Boga: parla Carnevali

Juventus, UFFICIALE: cambia il CFO

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ecco Kroos