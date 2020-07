Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ecco Kroos

Secondo Don Balon, Toni Kroos è pronto a lasciare il Real Madrid. Il centrocampista starebbe pensando di approdare in Italia, per vestire la maglia della Juve

Toni Kroos sta pensando di lasciare il Real Madrid al termine della stagione, per intraprendere una nuova ultima avventura. Il centrocampista classe 1990 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 ma avrebbe bisogno di nuovi stimoli che potrebbe trovare altrove, lontano dalla Capoluogo spagnolo. Ne è certo ‘Don Balon’, che apre al possibile addio del tedesco e sottolinea come la sua carriera potrebbe proseguire in Italia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La Juventus di Cristiano Ronaldo avrebbe presentato un’offerta per Kroos. Offerta che il giocatore starebbe prendendo seriamente in considerazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Dybala, offerta da 120 milioni!”

Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo

I bianconeri, su indicazioni di Maurizio Sarri, vogliono rivoluzionare totalmente la linea mediana. Ad oggi, l’unico certo della conferma sembra essere Bentancur.

I campioni d’Italia hanno già voltato pagina con lo scambio con il Barcellona, che ha portato Arthur Melo a Torino e Pjanic in Spagna. Ma la rivoluzione è appena iniziata e potrebbe proseguire con Toni Kroos.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Kane | La strategia dei bianconeri