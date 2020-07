La Juventus è a caccia di un nuovo attaccante da regalare a Maurizio Sarri per la prossima stagione. Dall’Inghilterra torna di moda la suggestione Kane

La Juventus pensa con decisione alla prossima stagione ed in particolare ad un nuovo attaccante da acquistare a Maurizio Sarri che in rosa ha il solo Higuain, reduce peraltro da un’annata di alti e bassi. Vista la volontà di Cristiano Ronaldo di non giocare centravanti e i numeri non esaltanti dell’argentino, Paratici e soci sono al lavoro per trovare una nuova punta. In Italia si è parlato molto di Milik, ma il pezzo da novanta potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto sottolineato da ‘The Sun’ Harry Kane vorrebbe lasciare il Tottenham, per provare una nuova avventura. Gli ‘Spurs’ infatti sono lontanissimi dalla zona Champions, requisito minimo per provare a trattenere il centravanti britannico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dal canto suo il Tottenham per cedere Kane chiederebbe 100 milioni di sterline, corrispondenti a circa 111 milioni di euro. Una cifra monstre che la Juventus nel caso spera di far calare puntando ad uno sconto. L’eventuale strategia bianconera prevederebbe inoltre la cessione di alcuni elementi della rosa proprio per far cassa in vista di un grande colpo. Paratici e soci puntano dunque a trovare acquirenti interessati e disposti a mettere soldi sul piatto per giocatori non al centro del progetto e che possano contribuire a far crescere un tesoretto da investire sul centravanti inglese. Da Romero a Bernardeschi passando per Rugani e Higuain, i calciatori cedibili di certo non mancano.

