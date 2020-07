Nicolò Zaniolo è tornato in campo e anche a fare gol dopo l’infortunio: in questi mesi l’interesse dei top club non è mai scemato e la Roma ha già fissato il prezzo

Il gol contro il Brescia che ha chiuso ieri la partita è stata la vera liberazione per Nicolò Zaniolo, tornato a segnare dopo 204 giorni. Un digiuno lunghissimo a causa del brutto infortunio subito ai legamenti il 12 gennaio scorso contro la Juventus. Il talento della Roma ha completato il lungo percorso riabilitativo, ha riesordito a Napoli, poi una manciata di minuti col Parma e infine l’ingresso con esultanza – e polemica con gli avversari – a Brescia. Ora Zaniolo punta a tornare in forma (“Sono al 60-65%, ma la testa non è ancora libera”), fisicamente e mentalmente, per scacciare i timori che ha confessato ieri di avere. Tutto normale, ma avrà tutto il tempo a disposizione, magari per essere decisivo in Europa League e soprattutto il prossimo anno agli Europei.

Calciomercato Inter e Juventus, Mourinho vuole Zaniolo: costa 70 milioni

Zaniolo, però, è al centro dell’attenzione anche per questioni di calciomercato. I problemi economici della Roma lo mettono a rischio cessione, per quanto sia il calciatore che il club non avrebbero intenzione di separarsi. Ma un’eventuale super offerta potrebbe cambiare le cose, anche se Pallotta proverà in tutti i modi a fare cassa diversamente (vedi Under, Kluivert e gli altri cedibili). La Juventus lo segue da tempo, in Italia è in pole, anche per gli ottimi rapporti con il club giallorosso e i continui contatti per diverse possibili operazioni.

Anche Antonio Conte, però, come Sarri stravede per lui e lo riporterebbe a occhi chiusi all’Inter. Con Marotta che potrebbe pensare anche di usare Nainggolan come pedina di scambio. Anche fuori dalla Serie A Zaniolo ha tanti estimatori: si è parlato del Real Madrid, del Bayern, in Premier di United, Liverpool e soprattutto Tottenham. Jose Mourinho si è iscritto da tempo al fan club del talento della Roma che, secondo ‘La Repubblica’, lo valuta ben 70 milioni di euro. Un anno fa è arrivato il rinnovo, il ragazzo è molto riconoscente al club giallorosso e non vuole andare via. Ma se arrivasse l’offerta giusta il rischio per i tifosi è molto alto.