Brescia-Roma, finale teso | Spunta la frase contro Zaniolo

Finale teso in Brescia-Roma, spunta la frase di Dessena contro Zaniolo

La Roma batte il Brescia e inizia a scacciare alcune critiche dopo giorni difficili. Stasera, nel match della 32a giornata di Serie A, in rete è andato anche Nicolò Zaniolo con un bel sinistro sul primo palo. Reduce da un lungo periodo di stop per un grave infortunio al ginocchio, il giovane talento giallorosso anche stasera ha messo in mostra le sue doti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, a fine gara non sono mancati momenti di tensione quando le squadre stavano ritornando negli spogliatoi. Rivolgendosi verso Zaniolo, Daniele Dessena, tra i leader del Brescia, ha fatto sentire la sua voce: “Hai una carriera davanti, fenomeno”. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato all’esternazione del giocatore. Il tutto è successo mentre Zaniolo stava scambiando la maglia con il compagno di Nazionale Tonali.

