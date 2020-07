Juventus e Inter potrebbero darsi battaglia anche per Zaniolo sul mercato. Il piano di Marotta per riportare il giovane talento a Milano

Derby d’Italia anche per Nicolò Zaniolo. La Juventus è da tempo segnalata sulle tracce del gioiello della Roma, ma di recente anche l’Inter attraverso alcuni intermediari si sarebbe mossa per riportare a Milano il talento classe ’99. Paratici come Marotta guardano con attenzione agli scenari su Zaniolo, che la Roma potrebbe sacrificare per esigenze di bilancio. I giallorossi valutano 50-60 milioni di euro il giocatore, con la Juve pronta ad accelerare se Zaniolo finisse sul mercato.

Inter, sconto e Nainggolan: il piano di Marotta per Zaniolo

L’Inter potrebbe sfruttare la percentuale di rivendita del 15% dopo il maxi affare di due per lo sbarco in nerazzurro di Nainggolan, abbassando così di circa 7 milioni di euro l’esborso economico di Suning rispetto al prezzo attuale di Zaniolo. Stando a ‘Tuttosport’, Marotta non avrebbe abbandonato l’idea di una possibile offerta alla Roma che comprenda anche il ritorno nella Capitale di Nainggolan, oltre ad un robusto conguaglio. Juve e Inter devono stare comunque attente alla concorrenza dall’estero, Real Madrid e Tottenham in particolare.

