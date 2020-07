Per il colpo Zaniolo del calciomercato Juventus spunta la data che spaventa la Roma

Il campioncino della Roma è tornato in campo da pochi giorni ma si è già messo in mostra. Buone giocate col Napoli, occasioni e assist col Parma. “Scalpitava come un leone in gabbia”, ha raccontato a Calciomercato.it il suo agente. Nicolò Zaniolo vuole mettersi alle spalle i mesi difficili post infortunio continuando a crescere e a catturare gli interessi di calciomercato. La Juventus, sua grande estimatrice da sempre, continua quindi a seguirlo in attesa di tentare l’assalto decisivo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Zaniolo dalla Roma

La Roma, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe preoccupata perché, nonostante voglia tenere il suo gioiello, se arrivasse un’offerta importante sarebbe costretta a valutarla. La Juventus, dal canto suo, continua a seguirlo e ad agosto potrebbe sferrare l’assalto decisivo. L’obiettivo di Paratici sarebbe quello di realizzare prima alcune cessioni e capire la posizione di Pallotta. Zaniolo in giallorosso è felice e viene valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Per i bianconeri il suo nome sarebbe considerato prioritario. Novità importanti si attendono dunque nelle prossime settimane.

