L’Inter vuole rinforzarsi massicciamente nel prossimo mercato. Conte e Marotta vigili sulla situazione alla Roma di Zaniolo

L‘Inter pensa in grande per il prossimo mercato. Nella lista dei desideri di Conte e Marotta ci sarebbe anche Nicolò Zaniolo, che due anni fa ha lasciato i nerazzurri nello scambio con la Roma che ha portato Nainggolan a Milano. La dirigenza di Viale della Liberazione – scrive il ‘Corriere della Sera’ – resta attenta sulla situazione del talento classe ’99, felice del ritorno in campo con la maglia giallorossa dopo il lungo infortunio come sottolineato dal suo agente a CM.IT.

Inter, ritorno Zaniolo: Marotta in agguato

All’Inter nell’accordo con la Roma spetterebbe il 20% di una futura rivendita, con il club di Suning che beneficerebbe quindi di un importante sconto in caso di ritorno alla Pinetina. Zaniolo è inseguito da tempi non sospetti anche dalla Juventus e fuori dall’Italia piace in particolare al Real Madrid. Dalla Roma è sempre di moda la pista Dzeko, con Conte che sarebbe tornato alla carica dopo l’assalto fallito la scorsa estate. Sempre dalla capitale, stavolta sponda Lazio, resta vivo l’interesse per Milinkovic.-Savic, anche se la valutazione di Lotito (intorno ai 100 milioni di euro) resta fuori portata al momento per l’Inter.

