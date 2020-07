Claudio Vigorelli ha commentato il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma, a distanza di quasi sei mesi dalla rottura del crociato

Dal giorno del grave infortunio patito al ginocchio nel match dello stadio ‘Olimpico’ contro la Juventus, il 12 gennaio scorso, Nicolò Zaniolo si è messo al lavoro per tornare in campo più forte di prima. Nella sconfitta contro il Napoli per 2-1, l’unica nota lieta in casa Roma è rappresentata proprio dal rientro sul rettangolo verde del 21enne talento italiano. Una buona notizia per l’intero movimento. Venticinque minuti, più recupero, per Zaniolo, che così ha rivisto la luce dopo aver superato il tunnel della rottura del legamento crociato. “Abbiamo vissuto con grande gioia questo momento – le parole di Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, in esclusiva a Calciomercato.it – Era già da un po’ di settimane che si sentiva pronto, scalpitava come un leone in gabbia. Averlo rivisto in campo, dopo 175 giorni, è stato un sollievo per tutti. È un campione ritrovato, per la Roma e per tutto il calcio italiano“.

