La Juventus e l’Inter guardano ancora in casa Chelsea con Jorginho ed Emerson nel mirino. Dai ‘Blues’ arriva il doppio assist

Dopo aver definito gli acquisti di Timo Werner dal Lipsia e Ziyech dall’Ajax, il Chelsea di Roman Abramovich sarebbe pronto a sferrare l’affondo decisivo anche per il talento del Bayer Leverkusen Kai Havertz, che tanto piace al Real Madrid e che in passato interessava anche alla Juventus. Il classe 1999 teutonico, secondo quanto si apprende dal’Inghilterra potrebbe finire ai ‘Blues’ per una cifra che si aggira intorno ai 90 milioni di euro e un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, Havertz spinge Emerson e Jorginho verso l’Italia

Si tratta di cifre clamorosamente alte che unite a quelle già spese potrebbero incidere in modo molto importante sul bilancio del club londinese che dovrà giocoforza fare cassa per evitare ripercussioni. Per questo motivo sono due i calciatori in particolare che potrebbero contribuire alla causa: Emerson Palmieri e Jorginho. Il terzino sinistro italo-brasiliano piace molto all’Inter ed in passato anche alla Juve, ed è da tempo in uscita dalla società di Abramovich. Discorso differente per il centrocampista pupillo di Sarri che dal rientro in campo ha giocato sempre meno facendo scattare i primi campanelli d’allarme. Qualora il trend dovesse rimanere questo non è da escludere che anche Jorginho possa finire sul mercato per finanziare Havertz con la Juventus in primissima fila.

