Calciomercato Inter, futuro Eriksen: decisione già presa

Arrivato a gennaio come ciliegina sulla torta, Eriksen non ha ancora convinto con la maglia dell’Inter. La situazione in vista della prossima stagione

Lo scorso gennaio l’Inter ha compiuto uno sforzo economico importante per anticipare l’arrivo a Milano di Christian Eriksen, trequartista danese che per la verità non ha fin qui entusiasmato. L’ex Tottenham infatti ha riscontrato diverse difficoltà di adattamento al campionato italiano tanto da raccogliere anche un paio di bocciature pesanti da parte di Antonio Conte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio certo se Conte resta in panchina

Considerato però il pesante esborso, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ non è assolutamente contemplata una cessione di Eriksen nel corso dei prossimi mesi. L’Inter infatti non ha alcun dubbio sulla permanenza del centrocampista ex Spurs con la società che spera che il futuro sia tutto il suo. Il ‘pericolo’ vero è che Antonio Conte possa continuare a considerare Eriksen come una sorta di jolly dal punto di vista tattico, da lanciare nella mischia solamente per dare un volto differente alla squadra. Al netto di questo Eriksen rimarrà fuori dalle logiche di mercato in uscita.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, flop Conte costa carissimo | Addio da 150 milioni

Calciomercato Inter e Juventus, tutti pazzi per Zaniolo: 70 milioni!