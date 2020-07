Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Dybala, offerta da 120 milioni!”

In Spagna non hanno dubbi: presto il PSG potrebbe avanzare una super offerta per Paulo Dybala. Secondo ‘Don Balon’, i francesi metterebbero sul piatto 120 milioni di euro.

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei temi caldi nel mondo Juventus. La trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022 è finalmente partita, ma per ora le parti sono ancora lontanissime. L’argentino non ha dimenticato quando, un anno fa, la dirigenza lo aveva messo praticamente alla porta, come da lui stesso dichiarato, e in Spagna sono certi che, presto, potrebbero esserci nuove sorprese sull’ex Palermo.

Juventus, il PSG si fa avanti per Dybala

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il PSG, dopo gli addii di Thiago Silva, Thomas Meunier ed Edinson Cavani (tutti in scadenza), starebbe pianificando una campagna acquisti faraonica per rinforzare la rosa a disposizione di Tuchel, e l’argentino sarebbe uno dei primi nomi della lista.

Per l’attaccante bianconero sarebbero infatti pronti 120 milioni di euro, che lo porterebbero a completare, sotto la Torre Eiffel, un tridente terribile con Neymar e Mbappe, mentre Angel Di Maria, dal canto suo, sarebbe pronto a fare le valigie.

