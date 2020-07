Calciomercato Juventus, Paratici: “Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando”

Poco prima di Juventus-Atalanta, il CFO bianconero Paratici ha parlato di calciomercato e delle ultime sul rinnovo di Dybala

Juventus-Atalanta gara molto importante per le due formazioni, con i bianconeri che devono reagire dopo la scoppola con il Milan. Ne ha parlato a ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio il dirigente bianconero Fabio Paratici: “Prendere tre gol in cinque minuti succede – ha spiegato – Ci era capitato già qualche anno fa con la Fiorentina. Ora pensiamo a questa partita e poi alla prossima col Sassuolo. Si gioca ogni tre giorni, non possiamo soffermarci più di tanto sull’accaduto. Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando continuamente con i suoi agenti, è un capitale della Juve e abbiamo sempre creduto in lui. Gli abbiamo dato la maglia numero 10, ha un grande valore simbolico, c’è fiducia nel giocatore. Siamo sicuri che sarà il futuro della Juve”.

