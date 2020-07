Il portale ‘Don Balon’ rilancia l’interesse della Juventus per Griezmann. L’attaccante spagnolo in bianconero con l’addio di Cristiano Ronaldo

Continua a far discutere il ‘caso’ Griezmann al Barcellona, nonostante l’ultima prestazione positiva con gol nella sfida contro il Villarreal. Il francese non sarebbe un tassello indispensabile per il futuro dei blaugrana – scrive il portale ‘Don Balon’ – con il presidente Bartomeu che avrebbe deciso privarsene dopo una sola stagione dal suo arrivo in Catalogna. La dirigenza del Barça potrebbe dargli spazio da qui a fine campionato per metterlo in vetrina e punterebbe a cederlo per una cifra vicina ai 150 milioni di euro, 30 in più rispetto quanto speso un anno fa per strapparlo all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Griezmann con l’addio di Ronaldo

Tesoretto fondamentale per dare l’assalto a Neymar, che resta in cima ai desideri del sodalizio campione di Spagna. Su Griezmann potrebbe fiondarsi la Juventus, soprattutto se questa estate dovesse consumarsi a sorpresa un divorzio anticipato con Cristiano Ronaldo. Griezmann sarebbe ritenuto dalla dirigenza della Continassa il profilo giusto per far coppia con Dybala in caso d’addio di CR7. I costi dell’operazione farebbero però storcere il naso alla ‘Vecchia Signora’ che, oltre ai 150 milioni del cartellino, dovrebbe mettere sul piatto circa 18 milioni di euro a stagione per l’ingaggio (almeno quadriennale) del mancino campione del mondo. Operazione assai complessa, anche se la Juve resterebbe in agguato per Griezmann.

