Accostato anche all’Inter e alla Roma, Cavani è vicinissimo al Benfica e arriverà in Europa nelle prossime ore, ecco la situazione

Biglietto da visita della cordata sudamericana che voleva acquistare la Roma e accostato nei mesi scorsi anche a Inter e Juventus, Edinson Cavani è sempre più vicino al Benfica. Nelle scorse ore, il giornalista uruguaiano Sebas Giovanelli ha parlato dell’imminente arrivo in Europa dell’attaccante uruguaiano e le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano che all’inizio della prossima settimana o addirittura in serata l’ex Psg sbarcherà nel Vecchio Continente. Possibile una prima tappa a Parigi, dove si trova già da tempo suo fratello e agente. La trattativa con il club portoghese si è sbloccata negli ultimi giorni, ma per arrivare alla firma sul contratto triennale, mancano ancora alcuni dettagli che vengono definiti “formali e decisivi” dalle parti coinvolte nella trattativa. Gli altri club interessati restano vigili sulla situazione, ma a meno di colpi di scena durante gli incontri previsti nelle prossime ore, Cavani dovrebbe raggiungere Everton e Vertonghen a Lisbona. Dal Portogallo, intanto, filtra grande ottimismo, al punto che si stanno già studiando grafiche e modalità per la presentazione del calciatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, accordo vicino tra Cavani e il Benfica