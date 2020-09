Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Aguilar: “Suarez bianconero all’85%”

In diretta su Calciomercato.it, Paco Aguilar ha confermato le nostre anticipazioni sulla trattativa per portare Luis Suarez alla Juventus

Juventus avanti su Luis Suarez. Il bomber uruguaiano è una suggestione di calciomercato, che vi abbiamo anticipato diverso tempo fa, che però sta prendendo sempre più corpo. La pista Edin Dzeko resta in piedi, ma l’ingaggio del giocatore del Barcellona è senza dubbio un affare caldo. A confermarlo in diretta alla tv di Calciomercato.it anche il noto giornalista spagnolo Paco Aguilar: “La trattativa c’è, Suarez ha parlato con la Juventus, non so se con Paratici o altri, e si è convinto del progetto. Non ci sono altri giocatori in mezzo”.

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Aguilar: “Suarez convinto del progetto, arriva all’85%”

Suarez alla Juventus è quindi una possibilità reale e concreta, ma tra il dire e il fare c’è come sempre di mezzo un mare… di soldi. Questo perché l’uruguaiano è in scadenza 2021 e dovrebbe liberarsi a parametro zero: “Vuole una buonuscita per rinunciare al’ultimo anno di contratto e deve discuterne con il Barcellona”. La percentuale di riuscita dell’operazione, però, secondo Aguilar sono molto alte: “Credo 80-85%, anche se non voglio essere troppo ottimista. Attenzione poi al pericolo PSG, con Leonardo di mezzo, che ha tanti tanti soldi e un posto libero dopo l’addio di Cavani”. In chiusura una battuta: “L’unica cosa è che non vedo Suarez e Ronaldo abbracciarsi dopo un gol, però nel calcio abbiamo visto tutto”.